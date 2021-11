Beratung im Kulturausschuss Neuss : Erben stellen Restitutionsgesuch an das Clemens-Sels-Museum

Erben stellen Restitutionsgesuch an das Clemens-Sels-Museum

Neuss Über ein Anwaltsschreiben haben Erben ein Restitutionsgesuch an das Clemens-Sels-Museum gestellt. Es geht um ein Gemälde von Édourd Vuillar, das Irmgard Feldhaus 1962 für das Museum erworben hat.

Diskussionen gab es keine, die Beschlussempfehlung über die Restituierung eines Gemäldes von Édourd Vuillard wurde im Kulturausschuss, der am Donnerstag tagte, einstimmig angenommen.

Konkret geht es um das Gemälde „La Promenade. Le square des Batignolles“, das Irmgard Feldhaus 1962 in einer Pariser Galerie für 200.000 DM für das Clemens-Sels-Museum erworben hat. Im vergangenen Jahr erreichte das Museum ein Anwaltsschreiben, über das die Erben des französischen Kunstsammlers Armand Dorville die Restitution jenes Bildes forderten. Nach der Darstellung der Anwältin stammte das Werk aus der Sammlung Dorvilles und wurde 1942 in einer Auktion in Nizza von der Vichy-Administration versteigert. Den verzinsten Erlös haben die Erben jedoch erst 1947/1948 erhalten. Dokumente belegen laut der Beratungsunterlage zweifelsfrei, dass „La Promenade. Le square des Batignolles“ dort versteigert wurde.