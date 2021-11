Länderübergreifende Aktion : Polizisten zerschlagen internationalen Menschenschmugglerring

In LKWs wie diesem werden Flüchtlinge eng zusammengepfercht über tausende Kilometer Strecke in die EU eingeschleust (Symbolbild) Foto: Saltmann, Thilo (thl)

Madrid Migranten zahlten bis zu 20.000 Euro für die Reise von Pakistan über die Balkanroute in die EU - für einen Platz mit mehr als 50 Menschen im Laderaum eines Lkw. Der Bandenchef wurde in Rumänien verhaftet, wie die spanische Polizei und Europol berichten.

Polizisten aus neun europäischen Ländern haben in grenzüberschreitender Zusammenarbeit einen Schlag gegen einen großen Menschenschmugglerring geführt: Wie die spanische Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden 15 Personen, darunter zwölf Spanier, unter dem Verdacht festgenommen, in den vergangenen acht Monaten mindestens 400 Menschen in die EU geschleust zu haben. Die Migranten hätten für einen Platz in einem Lastwagen bis zu 20.000 Euro pro Person zahlen müssen.