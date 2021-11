Acht Tote bei US-Konzert : Rapper Travis Scott und Drake nach tödlicher Massenpanik verklagt

Houston Nach der tödlichen Massenpanik bei einem Musikfestival in den USA hat ein Betroffener den Rapper Travis Scott verklagt. Die Polizei ermittelt derweil zu den Ursachen.

Das Astroworld-Festival wird seit 2018 von Scott organisiert. Der 29-Jährige äußerte sich erschüttert über die Vorfälle: In einem Tweet am Samstag hatte Scott erklärt, er sei „absolut am Boden zerstört von dem, was letzte Nacht passiert ist“. Er versprach Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen.