Weinstein-Prozess : Hauptzeugin wirft Ex-Filmmogul Vergewaltigung vor

New York Die Anschuldigungen gegen ihn lösten die weltweite MeToo-Bewegung aus. Harvey Weinstein werden schlimme Sexualverbrechen vorgeworfen, nun hat eine der Hauptzeuginnen schwere Vorwürfe erhoben. Die Luft um Weinstein wird dünner.

New York (dpa) - Im Prozess gegen Harvey Weinstein hat eine der Hauptzeuginnen der Anklage schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmmogul erhoben. Die Produktionsassistentin Mimi Haleyi schilderte am Montag nach übereinstimmenden Medienberichten teils schluchzend, wie Weinstein sie 2006 in seinem New Yorker Apartment vergewaltigt haben soll.