In britischer „Bares für Rares“-Sendung : Erstausgabe von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ für 33.000 Euro verkauft

Hogwarts/London Vor 23 Jahren kam der erste Band der „Harry Potter“-Saga auf den Markt. Ein Exemplar von damals ist jetzt eine Menge wert und wurde im britischen Fernsehen verkauft. Was es so besonders macht.

Es ist ein richtiger Glücksfund gewesen. Eine Erstausgabe von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahr 1997 hat einem Mann in der britischen Version von „Bares für Rares“ eine Menge Geld eingebracht. Sage und schreibe 28.000 britische Pfund (umgerechnet 33.000 Euro) wechselten den Besitzer für ein Buch, das so einige „Macken“ hat und damit so unfassbar wertvoll ist.

Das Buch, das Buch-Aktionär Jim Spencer in der Sendung „Bargain Hunt“ verkaufen wollte, hatte es wirklich in sich. Es gehört zur Erstauflage, von der 1997 zunächst nur 500 Exemplare gedruckt wurden. Doch was macht das Buch noch so besonders und wertvoll? Auf der Rückseite des Einbandes ist das Wort „Philosopher“ falsch wiedergegeben. Auf einer Seite doppelt sich das englische Wort für Zauberstab, auch der Autorenname ist falsch. Damals nannte sich J.K. Rowling noch mit ihrem ersten Vornamen: In der Buchinformation steht also Joanne K. Rowling. Laut Angaben des britischen „Independent“ sei auf dem Buchdeckel auch ein Aufkleber einer Bibliothek in Staffordshire entdeckt worden.