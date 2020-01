Schwimmende Seniorenresidenz : Kreuzfahrtschiff wird zu Altersheim ausgebaut

Auf einem Fluss-Kreuzfahrtschiff entsteht in einer niederländischen Werft derzeit eine Seniorenresidenz (Symbolbild). Foto: Viking

Grave Ein halbes Jahr lang auf Rhein und Mosel unterwegs, durch die Niederlande, in die Schweiz – das soll für Senioren auf einem Schiff möglich sein. Ein deutsches Unternehmen baut in den Niederlanden eine Seniorenresidenz in einem Kreuzfahrtschiff.

Die FT Calea soll in diesem Jahr in See stechen. Calea steht für „das Glück voller Freude“, wie der Anbieter auf seiner Internetseite schreibt. Senioren sollen in den Kabinen des Kreuzfahrtschiffes ein Zuhause finden und gleichzeitig im Alter betreut werden.

Geboten werden soll den Gästen auf dem Schiff alles, was es in einer regulären Seniorenresidenz auch gibt. Betreuungs- und Pflegekräfte sollen mit an Bord leben, Ärzte kommen regelmäßig, um sich um die Bewohner zu kümmern.

Das Unternehmen möchte die Pflege eines Altersheim mit dem Luxus einer Kreuzfahrt verbinden. Deswegen wirbt TED-cruises mit Barkeeper, Zimmerservice und einem Saunabereich. Die Kabinen können in einer Preisspanne von 3500 bis 11.700 Euro monatlich gemietet werden, hinzu kommt ein Bereitsstellungsanteil – eine Art Mietkaution – von mindestens 29.000 Euro.

Das Schiff soll etwa die Hälfte des Jahres auf Flüssen wie dem Rhein und der Mosel unterwegs sein, dabei auch Ausflüge in verschiedene europäische Länder wie Frankreich, Belgien oder die Niederlande machen. Den Rest des Jahres leigt die FT Calea in ihrem Heimathafen im Raum Köln/Bonn.