Früherer Reemtsma-Entführer nicht infiziert : Pause im Drach-Prozess in Köln wegen Corona

Pause im Drach-Prozess in Köln wegen Corona

Wahrscheinlich wird der Prozess am 17. März fortgeführt. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach pausiert wegen Corona-Fällen - die allerdings nicht den Angeklagten betreffen. Das stellte ein Sprecher des Landgerichts am Freitag klar.

Das Landgericht hatte zuletzt mitgeteilt, dass auch der geplante Prozesstermin am Dienstag (15. März) aufgehoben sei. Zuvor waren schon mehrere andere Termine abgesagt worden. Weitergehen könnte es am Donnerstag (17. März) in der kommenden Woche.