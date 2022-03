Sportdirektor Sergy Saveljev gibt Rätsel auf : Einige wollen, dass wir aus der DEL verschwinden

Meinung Krefeld Alles war gut. Die Krefeld Pinguine hatten 6:4 gegen Bremerhaven gewonnen und damit die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Doch dann erhob Sportdirektor Sergey Saveljev schwere Vorwürfe.

Sergey Saveljev ist ein junger Mann. Er ist erst 25 Jahre alt und bereits Chef eines DEL-Klubs. Er hat an der Lettischen Akademie Sportpädagogik studiert und weiß, was die Worte von Führungskräften bewirken können – positiv wie negativ.

Nach der bitteren 1:4-Niederlage bei der DEG wandelte der Sportdirektor der Pinguine mutig auf einem schmalen Grat. Er machte seiner Enttäuschung Luft, ohne auf Distanz zu den Spielern zu gehen: „Ich bin maßlos enttäuscht. Jeder wusste, was er zu tun hat, aber sie haben ihren Job nicht gemacht. Ich bin tief enttäuscht von der Performance unserer beiden ersten Reihen.“ Und er nahm seinen Trainer Igor Zakharkin ausdrücklich in Schutz. „Da kann der Trainer nichts zu. Die Spieler haben ihre Aufträge nicht erfüllt und sind ihrer persönlichen Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie waren nicht gut genug, gerade die Führungsspieler haben enttäuscht.“ Von der Kritik nahm er nur Torhüter Sergei Belov aus: „Er war wieder sehr stark und hat bewiesen, dass er ein DEL-Torhüter ist.“ Die Mannschaft, mit einer neuen ersten Reihe, zeigte gegen Bremerhaven die erhoffte Reaktion. So war es auch Saveljevs Sieg.