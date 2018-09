Niederlande: Behörden vereiteln Attentat auf Großveranstaltung

Den Haag Den niederländischen Sicherheitsbehörden ist es eigenen Angaben zufolge gelungen, ein geplantes Attentat mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln auf eine Großveranstaltung zu verhindern.

Sieben Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag am Donnerstag mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien "sehr weit fortgeschritten" gewesen. Zudem planten sie demnach, an einem anderen Ort ein mit Sprengstoff beladenes Auto in die Luft zu sprengen. Einer der Männer habe als Ziel ausgegeben, "viele Opfer" zu töten.