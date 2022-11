Bekannte Fußgängerzone Istiklal : Tödlicher Anschlag in Istanbul - Türkei meldet Festnahme

Foto: AP/Francisco Seco 6 Bilder Tote und Verletzte bei Explosion in Istanbul

Update Istanbul Auf einer Flaniermeile in Istanbul ist am Sonntag offenbar eine Bombe explodiert. Mindestens sechs Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Die türkische Regierung meldete noch in der Nacht eine Festnahme. Die Medienberichterstattung wurde indes eingeschränkt.

Ein Tatverdächtiger des Anschlags in Istanbul vom Sonntag ist offiziellen Angaben zufolge festgenommen worden. Mit dieser Nachricht zitierte die staatliche Agentur Anadolu den türkischen Innenminister Süleyman Soylu auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account am frühen Montagmorgen. Soylu machte demnach die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Anschlag verantwortlich. Details nannte er nicht. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, bei dem mindestens sechs Menschen wurden getötet und 81 weitere verletzt wurden. Kurz nach der Explosion in der belebten Fußgängerzone Istiklal im Zentrum Istanbuls am Sonntag schränkte die türkische Regierung die Fernsehberichterstattung und Internetverbindungen ein.

Sonntags auf der Flaniermeile Istiklal: Menschen laufen eng gedrängt über die die mehrere Kilometer lange Einkaufsstraße in Istanbul, darunter auch immer viele Touristen. So dürfte es auch an diesem Sonntag gewesen sein. Am Nachmittag schreckt die Menschen auf der Istiklal und in der Umgebung dann der laute Knall einer Explosion auf. Am Abend heißt es, mindestens sechs Menschen seien getötet und 81 weitere verletzt worden.

Wenige Stunden nach der Explosion, die offiziellen Angaben zufolge gegen 16.20 Uhr passierte, tritt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor die Kameras. Die Stadt mit 16 Millionen Einwohnern sei von einem „hinterhältigen Anschlag“ heimgesucht worden, sagt er. Sein Vize, Fuat Oktay, spricht kurz darauf von einem „Terroranschlag“. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Laut Gesundheitsminister Fahrettin Koca befanden sich am Sonntagabend noch 42 Verletzte im Krankenhaus, fünf davon auf der Intensivstation. Zwei von ihnen schwebten demnach in Lebensgefahr.

Justizminister Bekir Bozdag zufolge befand sich der Sprengsatz offenbar in einer Tasche auf einer Bank. „Entweder befand sich in der Tasche ein Zeitzünder oder jemand hat sie aus der Ferne explodieren lassen“, sagte Bozdag dem Sender A Haber. Auf der Bank soll Bozdag zufolge eine Frau eine ganze Weile lang gesessen haben, diese aber mehrere Minuten vor der Explosion verlassen haben. Es war offen, ob ein Zusammenhang zwischen Frau und Tasche bestand. Dennoch brachten türkische Politiker bereits am Nachmittag eine weibliche Verdächtige ins Spiel, ohne Details zu nennen oder handfeste Beweise vorzulegen.

Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verbot Fernsehsendern nach dem Anschlag umgehend, Bilder vom Geschehen zu verbreiten. Offizielle Begründung: Dadurch solle vermieden werden, das „Angst, Panik und Unruhe“ in der Bevölkerung entstehen, erklärte Präsidentenberater Farhettin Altun. Nur Interviews mit Ministern wurden noch ausgestrahlt, Erdogan war am Abend in den Flieger zur G20-Konferenz großer Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Insel Bali gestiegen.

Lesen Sie auch Umstrittenes Gesetz : Türkei führt Haftstrafen für Verbreitung von „Falschnachrichten“ ein

Auch der Zugang zu Onlinenetzwerken wurde nach dem Anschlag eingeschränkt, wie der Online-Monitor Netblocks berichtete. Der Anwalt Kerem Altiparmak twitterte dazu: „Die ganze Welt spricht über die Bombe, die in der Türkei explodiert ist, außer der Türkei.“ Zudem gingen türkische Behörden gegen Online-Nutzer vor. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur wurden noch am Abend Ermittlungen gegen mehrere Verfasser von „provokativen Beiträgen“ im Internet eingeleitet.

Im Internet waren zuvor Bilder vom Ort der Explosion verbreitet worden. Menschen liegen offensichtlich verletzt auf dem Boden, auf anderen - zunächst nicht verifizierten - Bildern ist eine große Feuerwolke zu sehen, die über der Menschenmenge aufsteigt.

Hubschrauber überflogen Beyoglu und angrenzende Stadtteile am frühen Abend. Fernsehbilder zeigten vor Beginn der staatlichen Nachrichtensperre noch, wie Krankenwagen mit Sirenen und gepanzerte Fahrzeuge über die Einkaufsstraße fuhren.

Gegen Abend wurden den Berichten einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur zufolge nur Journalisten von staatlichen oder staatsnahen Medien auf die Istiklal gelassen. Zuvor sei es gespenstisch leer auf der sonst so belebten Straße und dem angrenzenden Taksim-Platz gewesen. Über die Istiklal laufen pro Tag laut offiziellen Angaben rund zwei Millionen Menschen.

Es gab zunächst öffentlich keine konkreten Hinweise zu einem möglichen Motiv für einen etwaigen Anschlag. Auch bekannte sich bislang niemand.

International löste die Tat Entsetzen aus. „Die Nachricht von der verheerenden Explosion mitten im belebten Istanbul hat mich erschüttert“, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „In diesem Moment des Schocks stehen wir Deutsche an der Seite der Bürgerinnen und Bürger Istanbuls und des türkischen Volkes.“

In der Vergangenheit war die Türkei schon Ziel von Anschlägen. 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der türkischen Regierung hatte der Attentäter von damals Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der IS bekannte sich selbst allerdings nicht zu der Tat. Im selben Jahr waren bei einem Selbstmordattentat des IS im historischen Zentrum Istanbuls zwölf Deutsche getötet worden.

In der Vergangenheit hat auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK Anschläge in der Türkei verübt. Ankara geht in der Südosttürkei und im Nordirak regelmäßig mit Militäreinsätzen gegen die auch in den USA und Europa als Terrororganisation geltende PKK vor. Die Türkei unterhält seit 2016 mehrere Militärposten im Nordirak, wo die PKK ihr Hauptquartier unterhält.

In der Türkei gelten zudem etwa auch die syrische Kurdenmiliz YPG und die sogenannten Gülen-Bewegung als Terrororganisationen. Letztere macht die Regierung etwa für den gescheiterten Putsch 2016 verantwortlich und geht regelmäßig gegen mutmaßliche Anhänger vor.

