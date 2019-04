Nach Zyklon „Idai“: Zahl der Cholera-Toten in Mosambik steigt

Maputo In Mosambik gibt es nach Zyklon „Idai“ weitere Cholera-Tote. Mehr als 500 Menschen haben durch Sturm und Flutkatastrophe ihr Leben verloren. Die Regierung hat Behandlungszentren eingerichtet, am Mittwoch startet eine Impfkampagne.

In Mosambik kämpfen Regierung und internationale Helfer zwei Wochen nach dem Wirbelsturm „Idai“ mit Hochdruck gegen die Ausbreitung der Cholera. Bereits am Freitag waren zwei Todesfälle in Folge von Cholera bekanntgeworden, am Sonntag meldeten die Gesundheitsbehörden ein weiteres Todesopfer. Die offizielle Zahl der Todesfälle durch den Zyklon und die Flutkatastrophe stieg in den mosambikanischen Provinzen Sofala, Manica und Tete auf 518. Insgesamt verloren nach bislang vorliegenden Zahlen mehr als 700 Menschen ihr Leben in Mosambik, Simbabwe und Malawi.

Am Montag waren bereits neun von elf geplanten speziellen Behandlungszentren mit 400 Betten fertiggestellt, wie die UN-Koordinierungsstelle für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) mitteilte. Nachdem am Wochenende bereits mehr als 500 Krankheitsfälle in Beira und in den Flutprovinzen Zentralmosambiks registriert worden waren, ordnete die Regierung weitreichende Desinfektionsmaßnahmen an. Dazu zählt das Sprühen von Desinfektionsmitteln in der Hafenstadt Beira, wo mehr als eine halbe Million Menschen leben. Ab Mittwoch soll eine Impfkampagne mit Tabletten rund 900.000 Menschen gegen eine Erkrankung immunisieren. Mehr als 140.000 Mosambikaner leben derzeit in einem von mehr als 160 Auffanglagern.