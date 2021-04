Corona-Bürgertestung in Solingen : Nur mit negativem Schnelltest zum Friseur

Vor der Klingenhalle und auf dem Ohligser Schützenplatz gibt es Drive-In-Teststation, wo durch das geöffnete Autofenster ein Nasen-Abstrich genommen wird. Foto: dpa/Friso Gentsch

Service Solingen In zahlreichen Testzentren, aber auch in Arztpraxen und Apotheken werden in Solingen die kostenlosen Bürgertests angeboten – meist nach Terminvereinbarung.

Impfen – testen – recherchieren – begrenzen: Die Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist laut Ordnungsdezernent Jan Welzel klar festgelegt. Und in den vergangenen Wochen sind die Schnelltest-Stationen im Solinger Stadtgebiet wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden geschossen.

Zuletzt hat sich auch das Kulturzentrum Cobra an der Merscheider Straße dazu entschlossen, in Kooperation mit der Firma Jobxpress aus Ohligs kostenlose Bürgertests sowie Sars-CoV-2-Schnelltests anzubieten. Getestet wird in der Cobra ab dem kommenden Montag, 3. Mai. „Nach einem Jahr Pandemie ist es ganz schön, wieder etwas zu machen. Unsere Räume sind für ein Schnelltestzentrum optimal“, sagt Anja Stock. Die Geschäftsführerin des Kulturzentrums Cobra hat gleichwohl die Hoffnung, eventuell ab Herbst dieses Jahres wieder „kleinere Kulturveranstaltungen“ anbieten zu können. Doch das bleibt abzuwarten.

Coronatests sind heute ein wichtiger Baustein, um die Pandemie zu bekämpfen. Sowohl Schnelltests als auch die klassischen Labortests verfolgen dabei das gleiche Ziel: „Man kann eine Infektion feststellen, Erkrankte sowie Kontaktpersonen isolieren und auf diese Weise Infektionsketten unterbrechen. Das hilft, die Ausbreitung des Virus möglichst schnell einzudämmen“, teilt die städtische Pressestelle mit. Und ein negatives Testergebnis gebe größere Sicherheit im Alltag: Die Gefahr, andere Menschen anzustecken, sinke.

Im Walder Stadtsaal werden kostenlose Corona-Schnelltest ohne vorherige Terminvereinbarung durchgeführt. Foto: Guido Radtke

So lange im Zuge der Impfkampagne noch keine sogenannte Herdenimmunität erreicht ist, bleiben die Corona-Schnelltests unabdingbar. Denn nachdem die „Corona-Notbremse“ von der Bundesregierung gezogen worden ist und für einheitliche Regelungen im ganzen Land sorgt, können bestimmte Dinge nur mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis unternommen werden. Dazu gehört beispielsweise der Besuch eines Frisörsalons.

Bei einer Inzidenz unter 150 wird es zudem bei Geschäften, die nicht zur Versorgung mit Lebensmitteln oder Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs zählen, möglich sein, mit Termin und einem aktuellen negativen Testergebnis einzukaufen.