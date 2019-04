Neuer Hinweis in Roermond : Seit 1975 verschwunden - niederländische Polizei rollt Vermisstenfall wieder auf

Beesel Die niederländische Polizei sucht in Roermond an der deutsch-niederländischen Grenze nach der Leiche einer Jugendlichen, die seit 44 Jahren vermisst wird. Ein neuer Hinweis könnte zum Durchbruch führen.

Knapp 44 Jahre nach dem Verschwinden einer Jugendlichen in Roermond direkt an der deutsch-niederländischen Grenze hat die Polizei eine große Suchaktion nach der damals 17-Jährigen gestartet. In Beesel bei Roermond liege die Leiche von Marjo möglicherweise in einem Waldstück begraben, teilte die Polizei am Montag mit. Neben Bodenanalysen seien auch Grabungsarbeiten geplant. Die Ermittler stuften den nicht näher präzisierten neuen Hinweis als derart ernsthaft ein, dass er zu einem Durchbruch in dem Vermisstenfall führen könne. Unklar sei, wie lange die Suche dauert.