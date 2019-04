Vor eigenem Klamottenladen: Rapper Nipsey Hussle mitten in Los Angeles erschossen

Los Angeles Trauer um Rapper Nipsey Hussle. Der Musiker wurde in Los Angeles erschossen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizei bestätigte, dass drei Menschen am Sonntag vor einem Kleidungsgeschäft des Rappers Marathon Clothing in Los Angeles angeschossen wurden. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen sei dort für tot erklärt worden. Die anderen beiden Männer seien in stabilem Zustand. Dass es sich bei dem Toten um den Rapper handelte, bestätigte die Polizei nicht. Auch Angehörige des Rappers antwortete nicht direkt auf Anfragen per E-Mail.