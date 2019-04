Feuerkatastrophe in Peru: 20 Menschen sterben bei Brand in Doppeldeckerbus

Lima Schweres Unglück in Lima. In einem Bus sind 20 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Die Ermittler glauben, die Ursache gefunden zu haben.

Bei einem Brand in einem Bus in Peru sind am Sonntagabend mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Rund ein dutzend weitere Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, als ein Doppeldeckerbus in einem Busbahnhof in der Hauptstadt Lima in Brand geriet. Die meisten Menschen starben nach Angaben der Feuerwehr im Oberdeck des Busses, wo sie von den Flammen eingeschlossen wurden.