Stadt, die niemals schläft, im Dunkeln : Mega-Stromausfall legt Manhattan über Stunden lahm

New York U-Bahnen fahren nicht mehr, Aufzüge bleiben stecken, Ampeln fallen aus: Ein massiver Stromausfall hat das öffentliche Leben im New Yorker Bezirk Manhattan über Stunden hinweg lahmgelegt.

Es dauerte am Samstagabend mehr als drei Stunden, bis in Midtown und in der Upper West Side wieder Licht war. Währenddessen erloschen auf dem berühmten Times Square die digitalen Werbetafeln, am Broadway fielen Shows aus. Aufzüge blieben stecken und U-Bahnen stehen. 73.000 Kunden waren nach Schätzung des Energieversorgers Con Edison betroffen. Der Blackout ereignete sich just am Jahrestag eines Stromausfalls 1977, bei dem fast ganz New York im Dunkeln saß.