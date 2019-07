Hagel und Tornado : Sechs Urlauber und ein Fischer sterben bei schwerem Unwetter in Nordgriechenland

Athen/Thessaloniki Sie wollten campen oder einfach nur in der Taverne sitzen - doch das kurze schwere Unwetter auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki wurde für sechs Touristen zur Falle. Auch ein Fischer kam um.

Das Unwetter dauerte lediglich zehn Minuten, aber die Bilanz war verheerend: In Nordgriechenland sind in der Nacht zum Donnerstag sechs Touristen aus Tschechien, Rumänien und Russland ums Leben gekommen. Zudem wurde am Donnerstagmittag eine weitere Leiche geborgen - laut Medienberichten soll es sich dabei um einen griechischen Fischer handeln, der nach dem Sturm vermusst worden war. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Das Phänomen sei selten, aber bekannt, und entwickle sich nur in der Nähe des Meeres, erklärte Lekkas: Bis in den späten Abend habe große Hitze mit bis zu 40 Grad geherrscht. Die hohen Temperaturen ließen große Mengen Meerwasser verdampfen, so dass sich die Wirbelstürme zusammenbrauten. Wo genau diese sich entladen, ist nach Lekkas Angaben jedoch kaum vorherzusagen.

Chalkidiki ist nicht die ersten Touristenregion, die diese Woche von Stürmen heimgesucht wird. Erst am Mittwoch hatten heftige Unwetter in Italien gewütet und dort Strandbäder verwüstet. In den Abruzzen kamen stellenweise orangengroße Hagelkörner vom Himmel. Sturmböen richteten Schäden an. In der Adria-Stadt Pescara wurden laut Nachrichtenagentur Ansa 18 Menschen verletzt. In der Nähe von Ancona starb ein Mensch nach einem Blitzschlag. Im Süden, in der apulischen Stadt Tarent, stürzten bei einem Unwetter am Mittwochabend drei Kräne einer Stahlfirma um - ein Arbeiter wurde vermisst.