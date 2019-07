Kein Hurrikan mehr : Sturm „Barry“ sorgt für Überschwemmungen an der Südküste der USA

Sturm „Barry“ sorgt für Überschwemmungen an der Südküste der USA

Ein Paar läuft über eine überflutete Straße in Mandeville im US-Bundesstaat Louisiana. Foto: AFP/SCOTT OLSON

Washington Er ist kein Hurrikan mehr, die Gefahr bleibt aber: Sturm „Barry“ hat am Samstag die Südküste der USA erreicht. Die enormen Wassermassen, die er mitbringt, sorgten bereits für Überschwemmungen.

Auf seinem Weg war er vorübergehend als Hurrikan der untersten Kategorie eins eingestuft worden. Doch hatte sich „Barry“ zum Tropensturm abgeschwächt, als er am Samstag mit rund 115 Kilometern pro Stunde nahe der Hafenstadt Intracoastal City im Staat Louisiana auf Land traf und massiven Regen mit sich brachte. Behördenvertreter warnten daher vor potenziell gefährlichen Überflutungen in weiten Teilen der Golfküste der USA. „Dies ist nur der Anfang“, sagte Louisianas Gouverneur John Bel Edwards.

In der Gemeinde Terrebonne Parish im Süden von New Orleans musste nach der Ankunft von „Barry“ die Küstenwache anrücken, um ein Dutzend Menschen aus überfluteten Gegenden zu retten. Einige Betroffene seien auf Hausdächer geflohen, sagte eine Behördensprecherin. Ein Damm in Terrebonne Parish wurde zudem überflutet.