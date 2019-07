Schwere Turbulenzen über dem Pazifik : Air-Canada-Maschine sackt plötzlich ab - 37 Passagiere verletzt

37 Menschen wurden bei dem Zwischenfall über den Wolken verletzt. Foto: AP/Tim Tricky

Honolulu Schlimmer Vorfall auf dem Weg in Richtung down under. Eine Maschine von Air Canada ist mitten über dem Pazifik abgesackt, die Menschen wurden durch die Luft und an die Decke geschleudert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei starken Turbulenzen während eines Flugs von Kanada nach Australien sind 37 Menschen verletzt worden. Neun hätten schwere Verletzungen davon getragen, sagte ein Besatzungsmitglied. 30 Menschen seien ins Krankenhaus gekommen.

Die Air-Canada-Maschine musste nach „nicht vorhergesagten und plötzlichen Turbulenzen“ am Donnerstag außerplanmäßig auf Hawaii landen, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Sprecherin Angela Mah zufolge war die Maschine bereits zwei Stunden hinter Hawaii, als sie nach Honolulu umgeleitet wurde.

„Das Flugzeug sackte plötzlich ab“ berichtete Zeugin Stephanie Beam der Nachrichtenagentur AP. „Als die Turbulenzen anfingen, wachte ich auf und gucke rüber, um sicherzugehen, dass meine Kinder angeschnallt waren. Das nächste, was ich weiß, ist, dass da buchstäblich Körper an der Decke des Flugzeugs waren.“ Eine Frau hinter ihr krachte so heftig an die Decke, dass die Verkleidung vor der Sauerstoffmaske brach, wie Beam sagte.

Passagier Luke Wheeldon berichtete dem Sender KTIV aus Honolulu, etwa die Hälfte der Passagiere sei nicht angeschnallt gewesen. „Es gab keine Warnung und dann schlugen ihre Köpfe alle gleichzeitig an die Decke.“

Ein anderer Passagier, Andrew Szucs, sagte, das Flugzeug sei abgesackt und hätte sich dann seitlich bewegt. Der Kapitän habe per Durchsage mitgeteilt, dass die Besatzung die Turbulenzen nicht auf dem Radar gesehen und keine Warnung bekommen habe.

Danach habe die Kabine erschreckend ausgesehen, berichtete Passagier Llyn Williams. Plastik habe herumgelegen und Sauerstoffmasken hätten von der Decke gehangen. „Viel Blut überall“, sagte er. „Es war wirklich ziemlich beängstigend.“

Babys und Kinder weinten, während die Besatzung die Verletzungen in Augenschein nahm. Nach etwa 15 Minuten habe es eine Durchsage gegeben, mit der Frage, ob medizinisches Fachpersonal an Bord sei, so Beam.

Rettungskräfte in Honolulu nahmen die Passagiere am Gate in Empfang. Sprecherin Shayne Enright sagte, die Verletzten hätten Schnitte, Beulen, Prellungen, Nacken- und Rückenschmerzen.

Das Flugzeug befand sich zu dem Zeitpunkt der Turbulenzen auf 10 973 Metern Höhe und 966 Kilometer südwestlich von Honolulu, wie Ian Gregor sagte, ein Sprecher der US-Flugaufsichtsbehörde. Die Boeing 777-200 habe 269 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder an Bord gehabt, teilte Air-Canada-Sprecher Peter Fitzpatrick mit. Die Airline bot den Passagieren in Honolulu Hotels und Versorgung an, sowie die Option, den Flug fortzusetzen. „Wenn wir irgendwo feststecken, fallen mir schlimmere Orte ein“, sagte Beam, die mit ihren zehn und elf Jahre alten Kindern unterwegs war.

(mja/dpa)