Vorfall in Kärnten : Kriegsmunition explodiert an Badesee in Österreich und tötet einen Deutschen

Ein Mann ist bei der Explosion von Kriegsmunition gestorben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Steindorf am Ossiacher See Bei einem Ausflug an den Badesee hat ein 59-Jähriger ein Relikt aus dem Krieg im Wasser gefunden und geborgen. Bei der Explosion der Munition ist ums Leben gekommen.

Bei der Explosion eines Kriegsrelikts an einem Badesee in Österreich ist ein 59-jähriger Deutscher gestorben. Der Mann habe das Objekt offenbar am Donnerstag im Urlaub aus dem Ossiacher See in Kärnten geborgen und ans Ufer gelegt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Mann am Vormittag in Steindorf mit dem Fund hantiert habe, sei das Kriegsrelikt explodiert. Worum es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht bekannt.

Polizeisprecher Dominik Sodamin sagte der Nachrichtenagentur AP, zum Ende des Zweiten Weltkriegs seien große Mengen Munition in österreichischen Seen versenkt worden. Sie stelle aber normalerweise keine große Gefahr für Schwimmer und andere Nutzer der Seen dar. Nicht explodierte Kampfmittel aus dem Krieg tauchen gelegentlich auch in Deutschland, Großbritannien, Polen und anderen Ländern auf; Sprengstoffspezialisten werden dann zur Beseitigung herangezogen.

(dpa)