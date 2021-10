"bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete : Neuer Raketentest: Nordkorea verstößt erneut gegen UN-Sanktionen

Seoul Die nordkoreanische Führung hat es wieder getan. Erneut provoziert sie mit einem Waffentest, während sie die Hand zum Dialog ausstreckt. Die USA sehen Nordkoreas jüngste Waffentests mit Sorge.

Kurz vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat die Regierung in Pjöngjang nach eigenen Angaben eine "neu entwickelte" Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die "bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Der Test ist der jüngste in einer Reihe von Waffentests, mit denen Nordkorea wiederholt gegen UN-Sanktionen verstieß. US-Außenminister Antony Blinken verurteilte das Vorgehen Pjöngjangs.