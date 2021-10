Lebenslange Haftstrafe : Mann wird nach tödlichem Brandanschlag auf seine Freundin wegen Mordes verurteilt

Wien In einem Tabakladen in Wien hat ein 47-Jähriger seine Freundin geschlagen, gewürgt und zuletzt mit Benzin übergossen und angezündet. Dafür wurde er nun zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Diese sitzt er allerdings nicht im Gefängnis ab.

Ein Mann ist nach dem tödlichen Brandanschlag auf seine Freundin in Wien wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht verhängte am Freitag lebenslange Haft und wies ihn in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Eine Überwachungskamera hatte die Tat im Tabakladen der 35-jährigen Frau Anfang März gefilmt. Im Gerichtssaal wurde das Video gezeigt: Darauf schlug und würgte der 47-Jährige die Frau minutenlang, übergoss sie mit Benzin, zündete sie an, verließ den Laden und schloss ihn ab.