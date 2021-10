„The Elephant House Café“ : J.K. Rowlings Café-Tisch übersteht Feuer in Edinburgh

Edinburgh Ein Holztisch mit einer besonderen Geschichte hat in einem Café im schottischen Edinburgh zur Freude des Inhabers ein Feuer überstanden. An diesem Tisch schrieb Bestseller-Autorin J.K. Rowling Teile ihrer Harry-Potter-Romane.

Er sei „unglaublich erleichtert“, dass der Tisch, an dem die Bestseller-Autorin J.K. Rowling in den 1990er Jahren Teile ihrer Harry-Potter-Romane geschrieben habe, gerettet werden konnte, sagte Gastronom David Taylor der BBC.

Der Brand hatte im vergangenen Monat große Schäden im „The Elephant House Café“ und umliegenden Gebäuden angerichtet. „Zum Glück habe ich J.K. Rowlings Tisch zwischen den Trümmern gefunden, und obwohl er von Wasser und Rauch beschädigt worden ist, kann er gerettet werden“, sagte Taylor. Das oft von Harry-Potter-Fans besuchte Café wird dem Gastwirt zufolge aber voraussichtlich erst in einem Jahr wieder eröffnen können. Rowling war in den 90er Jahren immer wieder in das Café gekommen, um an ihren Werken zu schreiben.