Keine Nahrung und kein Wasser : Etwa 23.000 Küken auf dem Flughafen von Madrid verendet

Küken sitzen in einem Korb (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Madrid Rund 23.000 Küken sind auf dem Flughafen von Madrid verendet. Aus bisher unbekannten Gründen sind die Tiere dort nach dem Eintreffen der Luftfracht drei Tage lang ohne Nahrung und Wasser gelassen worden.

Die in Kisten dicht verpackten Tiere waren am Sonntag von Beamten im Frachtterminal des Aeropuerto Adolfo Suárez der spanischen Hauptstadt entdeckt worden, wie Medien am Donnerstag unter Berufung auf Polizei und Tierschützer berichteten. Etwa 6000 der Tiere seien tot gefunden worden, weitere 17.000 seien trotz sofortiger Betreuung und Behandlung innerhalb weniger Stunden gestorben. Etwas 3200 Küken habe man retten können, hieß es.