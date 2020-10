Segnung von Tieren : Ungewöhnlichster Gottesdienst in der Stadt

Kaplan Dennis Rokitta begrüßt Claudia und Annalisa Cantarella mit ihren Vierbeinern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Tiere als Mitgeschöpfe wahrzunehmen und Verantwortung für sie zu übernehmen war der Grundgedanke des ersten Tiersegnungsgottesdienstes, den Kaplan Dennis Rokitta vor der Dionysiuskirche zelebrierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Ernst Sprothen

Den Beginn machen zwei Frauen, die mit ihren Hunden den Platz an der Dionysiuskirche hinter der Mariensäule querten. Als Kaplan Dennis Rokitta im Priesterornat mit einem einladenden Lächeln aus der Kirchentüre die Stufen auf den Platz nimmt, in der Hand den Aspergill und das Gefäß für das Weihwasser, halten sie an und bleiben für die Zeit des kurzen öffentlichen Gottesdienstes vor der Zentralkirche der Gemeinde Papst Johannes XXIII.

Frauchen Claudia Cantarella und der erst zwei Monate alte kleine Husky mit dem wuscheligen hellen Fell und sein stämmiger Begleiter, ein Yorkshire, nehmen die Sache gelassen, als schließlich doch noch einige andere vierpfotige Gäste zum ersten Tiersegnungsgottesdienst auf dem Dionysiusplatz eintreffen. Das den ganzen Samstag über andauernde Plätschern des Regens hat inzwischen aufgehört, und so kann der Dackel Moritz, nur mühsam gebändigt von seinem Frauchen Birgit, mit seinem aufgeregten Gebell zeigen, dass er gerne mal die anderen Hunde beschnuppern möchte. Moritz verfügt schon über Vorerfahrungen mit einer solchen Veranstaltung, denn sein Frauchen und er beteiligten sich mehrmals an der Kevelaer Tierwallfahrt.

Aus Hüls sind Saskia Lenzen und Anne Schmitz angereist. In ihrer Kirchengemeinde St. Cyriakus haben sie von diesem ersten Krefelder Tiersegnungsgottesdienst erfahren. Statt ihrer Hunde, Katzen und Pferde haben sie großformatige Fotokollagen ihrer Lieblinge mitgebracht, die sie dem segnenden Priester entgegenhalten. „Ich bin hier, weil ich einfach möchte, dass es meinem Tier gut geht“, sagt Saskia Lenzen. Dabei ist ihr bewusst, dass dieser priesterliche Segen kein magischer Schutz vor den Gefahren ist, denen ein Tier in der Großstadt ausgesetzt ist, sondern einfach nur die verstärkte Hinwendung zu einem Geschöpf bedeutet, dem man signalisiert: Du bist gewollt und du darfst so sein, wie du bist.

Schlangestehen auf dem Dionysiusplatz: Kaplan Dennis Rokitta segnet die menschlichen Begleiter auf vier Beinen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Kaplan Rokitta hat mittlerweile ein Lied angestimmt: Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit Jubelruf…. Der Gesang ist recht dünn, aber das schmälert die positive Einstellung der Beteiligten an dieser anfangs doch ein wenig improvisierten Veranstaltung nicht. In den Mittelpunkt seiner kurzen Ansprache stellte der Priester das biblische Leitwort „Verkündet das Evangelium allem Geschöpf!“ (Mk 16,15). Die Botschaft der Auferstehung gelte nicht nur den Menschen, sondern allen Geschöpfen. Dies schließe auch die Tiere ein, die mit uns leben, die auf unserem Tische landen, denen wir den Lebensraum stehlen und denen wir einfach nehmen, was wir für uns brauchen oder deren Art wir zum Aussterben zwängen. Die einen Tiere umsorgen wir liebevoll, bei den anderen nehmen wir quälerische Haltungsformen in Kauf. Dabei könne jeder etwas tun, indem er seinen Konsum tierischer Produkte kritisch hinterfrage. Mit den Worten „Eigentlich ist es ja nass genug!“ spendete der Kaplan durch reichliches Schwenken des Aspergills schließlich den Schlusssegen.

Kaplan Dennis Rokitta verlässt die Stadtkirche, um beim Tiergottesdienst auf dem Dionysiusplatz Erika Schwelm mit Yorkshire Emily zu empfangen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Gebet, Gesang und Gebell. Kaplan Dennis Rokitta hat an diesem Samstagnachmittag einen Versuch gestartet, der nicht nur gegen das herbstliche Regenwetter ankämpfen musste. Um bei der anhaltenden Pandemie nicht zu viele Menschen zusammenkommen zu lassen, lief die Information über diese Veranstaltung eher verhalten ab. Dennoch bewertet Rokitta das Ergebnis seiner Idee positiv: „Der Tiersegnungsgottesdienst fand am Vorabend des 4. Oktober statt, dem Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi, den die Kirche als großen Freund der Tiere verehrt. Auch im kommenden Jahre wird es eine solche Veranstaltung geben.“