Stark steigende Corona-Zahlen : Spanien riegelt weitere Städte ab

Mitarbeiter des Gesundheitswesens führen in einer Sporthalle Covid-19-Tests an Einwohnern von Pedrajas de San Esteban durch. Foto: dpa/M.A Santos

Madrid Zwei weitere spanische Städte werden wegen stark steigender Corona-Zahlen abgeriegelt. Einwohner der Städte dürfen die Städte nur mit einem triftigem Grund verlassen. Zuvor waren bereits Madrid und Kommunen im Madrider Umland betroffen.

Wegen stark steigender Corona-Zahlen werden nach Madrid und neun Kommunen im Umland zwei weitere spanische Städte im Nordwesten des Landes weitgehend abgeriegelt. Betroffen ist die Provinzhauptstadt León mit 124 000 Einwohnern und die südöstlich gelegene Stadt Palenca mit 78 000 Einwohnern. Die Maßnahmen in der autonomen Region Kastilien und in León würden am Dienstag für zunächst 14 Tage in Kraft treten, berichteten spanische Medien am Montag unter Berufung auf die regionale Gesundheitsministerin Verónica Casado. Die Bürger dürften zwar ihre Wohnungen verlassen, die Stadtgrenzen aber nur aus triftigem Grund überqueren.