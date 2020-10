Umweltschutz in Dormagen : Greenpeace untersucht Rheinwasser

Dormagen Greenpeace Schiff Beluga II nahm jetzt Proben im Rhein bei Dormagen. Die Umweltschützer vermuten einen Zusammenhang mit dem Chempark. Hier wurde die höchste Belastung im Wasser gemessen.

„Sowohl bei Krefeld als auch bei Köln haben wir während unserer bisherigen Expeditionen erhöhte Konzentrationen an Mikroplastik nachweisen können“, sagt Greenpeace Chemie-Experte Manfred Santen. Und weiter: Es könnte sein, dass der Chempark zu der Belastung beiträgt. Wir haben deshalb in den letzten 24 Stunden Proben oberhalb und unterhalb des Chempark Dormagen genommen und schauen jetzt, ob sich die Belastung erhöht.“

Gemessen wird mit sogenannten Manta-Netzen. Die sind 30 Zentimeter breit und fischen in den obersten zehn bis 15 Zentimetern des Rheins Feststoffe, die größer als 0,3 Millimeter sind, raus. „Wir bleiben mit dem Boot jeweils an einem Ort liegen, die Strömung hier ist groß. Das Wasser hat so genau die richtigen Geschwindigkeit und Menge“, sagt Santen. An jeder Seite des Bootes befindet sich ein solches Manta-Netz, das stündlich für zehn Minuten zum Einsatz kommt. „In zweit Tagen sind so mehr als 100 Proben zusammen gekommen.“ Die werden nun ins Labor gebracht und dort untersucht, was einige Wochen dauern könne.