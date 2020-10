Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten : Tourismus bricht ein: 55 Prozent weniger Gäste im Kreis Kleve

Kreis Kleve Corona sorgt für Tourismus-Einbruch: Im ersten Halbjahr haben rund 93.600 Gäste den Kreis Kleve besucht – das sind 55 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit.

Unter der Situation litten aber nicht nur die Unternehmen. „Die Folgen sind auch für Köche, Kellner und Hotelangestellte dramatisch. Als Kurzarbeiter mussten sie deutliche Lohneinbußen in Kauf nehmen – in einer Branche, die ohnehin nur geringe Löhne zahlt“, betont Hufer. Nach dieser „Durststrecke“ blickten viele Beschäftigte nun mit Sorge auf die Herbst- und Wintersaison. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe im Kreis Kleve rund 5700 Menschen. Allerdings habe die Kurzarbeit bislang einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern können. Dank staatlicher Hilfen sei eine Pleitewelle im Gastgewerbe ausgeblieben. „Die Gewerkschaften haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie für das Kurzarbeitergeld starkgemacht und auch durchgesetzt, dass es bis Ende nächsten Jahres verlängert wird. So kommen Beschäftigte und Betriebe besser durch diese schwere Zeit“, sagt Hufer.