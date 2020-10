UN-Statistik : Alle 16 Sekunden kommt ein Baby tot zur Welt

Genf Weltweit verlieren jeden Tag mehr als 5000 Familien ein Baby durch eine Totgeburt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen fordert eine bessere Versorgung von Schwangeren – und warnt vor noch höheren Todeszahlen durch Corona.

Das entspricht fast zwei Millionen Babys im Jahr, die tot auf die Welt kommen, oder einer Totgeburt alle 16 Sekunden, wie die Vereinten Nationen am Donnerstag berichteten. Grund sei vor allem die schlechte Versorgung der Schwangeren vor und während der Geburt. Von Totgeburt sprechen Experten, wenn ein Baby nach 28 oder mehr Schwangerschaftswochen ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt.

Drei Viertel der Totgeburten entfielen im vergangenen Jahr auf Afrika südlich der Sahara und Südasien. Dort ist vor allem die Geburt selbst risikoreich: Etwa die Hälfte aller totgeborenen Babys sterbe dort während der Wehen oder der Geburt. In Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland seien es sechs Prozent.

Die Coronavirus-Pandemie drohe die Lage deutlich zu verschlechtern, sagte Unicef-Statistiker Mark Hereward. Unicef fürchtet, dass die Hälfte aller Gesundheitsdienstleistungen wegen der Pandemie ausfällt. In dem Fall könne das in 117 Ländern innerhalb eines Jahres zusätzlich 200 000 Totgeburten bedeuten. In 13 Ländern mit besonders schlechter Versorgung von Schwangeren könne die Zahl der Totgeburten innerhalb eines Jahres um 20 Prozent steigen.