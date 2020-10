„Eartshot“ : Prinz William stiftet Umweltpreis

London Prinz William will mit einem Umwelt-Preis innovative Lösungen für die größten Probleme des Planeten belohnen. Shakira, Cate Blanchett und Jordaniens Königin Rania werden Teil der Jury sein.

Wie der Kensington Palast am Donnerstag in London mitteilte, sollen in den kommenden zehn Jahren jeweils fünf Gewinner des sogenannten Earthshot-Preises gekürt werden. Den Preisträgern winken jeweils eine Million Pfund (1,1 Millionen Euro).