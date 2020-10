Gegen eine Million Dollar Kaution : Angeklagter im Fall George Floyd wieder auf freiem Fuß

Minneapolis Minutenlang drückte ein weißer Polizist dem Schwarzen George Floyd das Knie auf den Hals – dieser starb daraufhin. Der Fall sorgte für weltweite Proteste gegen Polizeigewalt. Der Angeklagte ist nun wieder frei – gegen eine hohe Kaution.

Die US-Gefängnisbehörde bestätigte, dass Derek C. am Mittwoch kurz vor Mittag (Ortszeit) die Haftanstalt in Oak Park Heights verlassen habe. Die Kaution belief sich auf eine Million Dollar. Nach den Regeln des Staates Minnesota musste er mindestens zehn Prozent davon – also 100.000 Dollar – in bar aufbringen und den Restbetrag etwa durch ein Haus oder andere Vermögenswerte absichern.