Inhalte werden gelöscht : Facebook und Instagram verschärfen Vorgehen gegen QAnon-Verschwörungstheoriker

San Francisco Knapp einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in den USA verschärfen die Online-Netzwerke Facebook und Instagram ihr Vorgehen gegen die QAnon-Bewegung. Künftig werden alle Seiten und Gruppen sowie alle Instagram-Konten mit Verbindungen zu QAnon entfernt.

Ausgangspunkt der Bewegung war ein anonymer Internet-Beitrag im Jahr 2017, bei dem es um angeblich bizarre Riten von Kinderschändern und politische Verschwörungen ging. Seither fand die Bewegung immer mehr Anhänger, inzwischen auch in Deutschland. Dort taucht das QAnon-Symbol beispielsweise bei Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen auf.

In den USA und anderen Ländern hat in den vergangenen Monaten der Druck auf die Betreiber der großen Onlinenetzwerke stark zugenommen, gegen Hassbotschaften und Falschinformationen vorzugehen.

In den USA wird die Debatte über derartige Onlinebotschaften angesichts der Präsidentschaftswahl am 3. November besonders intensiv geführt. Facebook und andere Internetunternehmen ergriffen in den vergangenen Monaten bereits diverse Maßnahmen gegen aufwiegelnde, manipulative und irreführende Botschaften auf ihren Seiten. Vergangene Woche hatte Facebook Wahlwerbung von US-Präsident Trump mit kritischen Äußerungen über Flüchtlinge aus seinem Netzwerk entfernt.