Land bittet WHO um Hilfe : Hunderte Kinder in Pakistan mit HIV infiziert

Ein pakistanischer Arzt untersucht Dorfbewohner in einem Krankenhaus in der südlichen Provinz Sindh in Pakistan. Foto: dpa/Fareed Khan

Islamabad Nach Hunderten positiven HIV-Tests in der südpakistanischen Provinz Sindh hat Islamabad die Weltgesundheitsorganisation (WHO) um Hilfe gebeten. Die meisten der Infizierten sind Kinder.

Ein gemeinsames Team der WHO und der Gesundheitsbehörde CDC werde in den nächsten Tagen in Pakistan eintreffen und mit einheimischen Ärzten zusammenarbeiten, sagte der Arzt und Assistent des Ministerpräsidenten für Gesundheit, Zafar Mirza, am Montag.