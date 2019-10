Einsatz in Großbritannien : Polizei findet offenbar 39 Leichen in Lkw-Container

London Die Polizei in Großbritannien hat laut Medienberichten 39 Leichen in einem Lastwagen-Container entdeckt. Das Fahrzeug wurde laut Polizei in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden. Es soll aus Bulgarien stammen.

Laut BBC sei gegen 1.40 Uhr (Ortszeit) ein Krankenwagen gerufen worden. Kurz zuvor sei das Fahrzeug am Waterglade Industrial Park gefunden worden. Bei dem LKW-Fahrer handele es sich um einen 25-Jährigen aus Nordirland, berichtet die BBC. Er sei verhaftet und werde des Mordes verdächtigt.

Nach ersten Erkenntnissen seien 38 Erwachsene und ein Teenager gestorben, zitiert die BBC die Polizei in Essex.

Mehr in Kürze.

(atrie/vek/dpa/AFP)