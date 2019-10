Streetart-Künstler eröffnet Online-Shop : Warum nur wahre Kunstliebhaber ein Werk von Banksy kaufen können

Einen Teil der Werke, die nun verkauft werden, hat Banksy in London bereits ausgestellt.

London Kürzlich wechselte ein Gemälde von Banksy für elf Millionen Euro den Besitzer. So teuer wird es in dem Online-Shop nicht, den der Brite jetzt angekündigt hat. Käufer müssen aber erst beweisen, dass sie seiner Kunst würdig sind.

Lange hat er sich gewehrt, nun tut er es doch: Banksy will einen Teil seiner Werke in einem Online-Shop verkaufen. Das hat der Streetart-Künstler auf Instagram verkündet. Offenbar plant der Brite, der seine wahre Identität seit Jahren geheim hält, damit den Verkauf von inoffiziellem Merchandise durch andere Händler zu unterbinden. Ab dem 28. Oktober bietet Banksy deshalb T-Shirts, Tassen, Kissen und vieles mehr einfach selbst an.