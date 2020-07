„Glee“-Schauspielerin : Naya Rivera nach Bootsausflug mit ihrem Sohn vermisst

Los Angeles Die US-Schauspielerin, die vor allem durch die Serie „Glee“ bekannt wurde, wird seit einem Bootausflug in Kalifornien vermisst. Ihr vierjähriger Sohn wurde an Bord gefunden. Von der 33-Jährigen fehlt bisher jedoch jede Spur.

Die 33-Jährige hatte das Boot nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag (Ortszeit) gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn nordwestlich von Los Angeles im Lake Piru schwimmen zu gehen. Stunden später hätten Insassen eines anderen Bootes den Vierjährigen allein schlafend an Bord gefunden, hieß es in Medienberichten. Von der Mutter fehle dagegen bislang jede Spur.