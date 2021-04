Zeit wird knapp : Fieberhafte Suche nach vermisstem indonesischen U-Boot

Banyuwangi/Denpasar Bei der Suche nach dem U-Boot, das vor zwei Tagen vor Bali verschwunden ist, helfen nun auch die USA. Langsam drängt die Zeit - denn der Sauerstoff an Bord reicht nur noch bis Samstagmorgen.

Die fieberhafte Suche nach dem im Indischen Ozean vermissten indonesischen U-Boot wird mit internationaler Hilfe ausgeweitet. Am Freitag kündigten auch die USA Hilfe aus der Luft an, um die 1977 in Deutschland gebaute "KRI Nanggala-402" mit 53 Menschen an Bord zu finden, zu der es seit Mittwoch keinen Kontakt mehr gibt. Indien, Australien, Malaysia, und Singapur hatten bereits zuvor auf einen Hilferuf der Regierung reagiert. Im Morgengrauen stiegen erneut Hubschrauber von der indonesischen Insel Bali aus auf, um Hinweise auf den Verbleib zu finden. Die Zeit wird knapp. Nach Angaben der Marine reicht der Sauerstoff an Bord nur noch bis Samstagmorgen. Eine konkrete Spur von dem U-Boot gibt es noch nicht.