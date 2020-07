Kollision zweier Züge : Tote und Verletzte bei Zugunglück im tschechischen Grenzgebiet

Tschechien, Pernink: Rettungskräfte inspizieren am Unglücksort die Züge, die miteinander kollidiert sind. Foto: dpa/Slavomír Kubeš

Karlsbad Zwei Züge sind unterwegs zwischen Sachsen und Tschechien, als sie auf eingleisiger Strecke frontal zusammenstoßen. Mindestens zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Ein Lokführer wurde festgenommen.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Personenzüge auf einer Strecke durch das Erzgebirge zwischen Tschechien und Deutschland hat es Tote und Verletzte gegeben. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen, sagte der Sprecher des Rettungsdienstes in Karlsbad (Karlovy Vary), Radek Hes, am Dienstagabend. 9 Menschen seien schwer und 13 leicht verletzt worden, darunter sowohl tschechische als auch deutsche Staatsbürger. Die Unglücksstelle in einem Waldstück nahe der Gemeinde Pernink im Westen Tschechiens war für die Rettungskräfte nur schwer zugänglich.