Vermisstes indonesisches U-Boot : Keine Hoffnung mehr auf Überlebende

Banyuwangi Nach mehreren Tagen Suche gibt es offenbar keine Hoffnung mehr, die 53 Besatzungsmitglieder des vor Indonesien verschollenen U-Bootes noch lebend zu finden. Die Marine hat Gegenstände aus dem Boot im Wasser gefunden. Zudem wäre der Sauerstoffvorrat am Morge aufgeraucht gewesen.

Das in Deutschland gebaute U-Boot, das seit 1981 für die indonesische Marine im Einsatz war, verschwand am Mittwoch vor Bali. Zunächst hatte es als vermisst gegolten, doch Indonesiens Militärchef Hadi Tjahjanto sagte am Samstag, ein Ölfilm an der Wasseroberfläche und Trümmerteile in der Nähe seien eindeutige Zeichen, dass es gesunken sei.