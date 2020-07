Brutaler Angriff in Südfrankfreich : Frau von hirntotem Busfahrer dankbar für riesige Anteilnahme an Familienschicksal

Bayonne Diese Tat schockte weit über Frankreichs Grenzen hinaus. Ein Busfahrer ist im Süden des Landes brutal attackiert worden, die Ärzte stellten nur noch den Hirntot fest. Jetzt hat sich seine Frau zu Wort gemeldet.

Nach dem brutalen Angriff auf einen französischen Busfahrer hat sich die Frau des Hirntoten zu Wort gemeldet. Véronique Monguillot bedankte sich in der Zeitung "Le Parisien" (Donnerstagausgabe) für die große Anteilnahme für ihre Familie, auch aus dem Ausland. "In all meinem Unglück bin ich sehr froh über diese Unterstützung", sagte sie.

Rund 6000 in weiß gekleidete Menschen beteiligten sich am Mittwochabend in Bayonne an einem Trauermarsch für den hirntoten Busfahrer. Die Familie trug dabei ein Foto von Philippe und Véronique Monguillot. Die beiden haben drei Töchter: die 18-jährige Marie, die 21-jährige Manon und die 24 Jahre alte Mélanie. Kollegen des Busfahrers erinnerten mit einer Schweigeminute an den 59-Jährigen.