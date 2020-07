Naht die Aufklärung? : Knochen eines der 43 verschwundenen mexikanischen Studenten gefunden

Angehörige und Unterstützer tragen Bilder der 43 vermissten Studenten während eines Protests, durch den die Aufklärung des Falls gefordert wurde. Foto: dpa/Rebecca Blackwell

Mexiko-Stadt Vor sechs Jahren verschwanden 43 mexikanische Studenten plötzlich. Bis heute ist ihr Schicksal ungewiss. Es wird vermutet, dass das Drogenkartell die Studenten töten ließ. Nun wurde ein Knochen eines der Opfer gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fast sechs Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten in der südmexikanischen Stadt Iguala sind Knochenfunde einem der jungen Männer zugeordnet worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten in Mexiko-Stadt mitteilte, wurden die Knochen als sterbliche Überreste des damals 19-jährigen Lehramtsanwärters Christian Alfonso Rodríguez Telumbre identifiziert. Unmittelbar nach dem Verschwinden der Studenten von den Behörden verbreitete Ermittlungsergebnisse scheinen damit widerlegt.

Die Ermittler hatten die Knochen bereits im November in einer Schlucht gefunden. Danach seien sie von Experten in Anwesenheit von Familienangehörigen untersucht und später an die Universität Innsbruck geschickt worden, erklärte der Leiter der Spezialeinheit für den Fall, Omar Gómez Trejo. Dort seien die Knochen identifiziert worden, ein Team argentinischer Forensiker habe das Ergebnis bestätigt.

Rodríguez Telumbre war einer der Studenten des Lehramtsseminars Ayotzinapa, die am 26. September 2014 von Polizisten und Kriminellen in Iguala im Bundesstaat Guerrero angegriffen wurden. 6 Menschen starben, 43 der jungen Männer verschwanden. Bis heute ist unklar, was mit ihnen passiert ist. Vermutlich wurden sie ermordet.

Die Strafverfolger beharrten lange Zeit auf einer Tatversion, nach der die Studenten auf einem nahegelegenen Müllplatz getötet und verbrannt wurden. Das sei die „historische Wahrheit“, erklärte der damalige Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam und wollte den Fall bereits nach wenigen Monaten abschließen. Die Angehörigen vermuteten jedoch, dass die Behörden damit die Hintergründe des Angriffs verschleiern wollten. Der jetzige Knochenfund an einem anderen Ort scheint ihnen recht zu geben. „Diese Identifizierung bricht mit einer Lügengeschichte“, erklärte der Chefermittler Gómez Trejo.

(epd)