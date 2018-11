Frankreich: Keinen Platz gemacht für Rollstuhlfahrer - Busfahrer in Frankreich schmeißt alle Fahrgäste raus

Paris Das Netz feiert einen Busfahrer aus einem Pariser Vorort. Denn als sich seine Fahrgäste weigerten, für einen Rollstuhlfahrer Platz zu machen, setzte er sie alle vor die Tür. Nur sein gehandicapter Passagier und dessen Begleiter durften an Bord bleiben.

An eine Fahrt wird sich Le Berre jedoch sicherlich gerne erinnern. Und das, obwohl sie für den Rollstuhlfahrer sehr unschön begann. Denn als der Mann an der Haltestelle in einem Vorort von Paris versuchte, mit seinem Rollstuhl an Bord des Busses zu gelangen, zeigten sich seine Mitfahrer alles andere als hilfreich. Niemand machte ihm Platz, niemand bot dem gehandicapten Fahrgast Hilfe an. Da platzte dem Busfahrer der Kragen.