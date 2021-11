Jahreshauptversammlung in Wermelskirchen : Fahrgastzahlen machen Bürgerbusverein zu schaffen

Wermelskirchen Der Bürgerbusverein hat bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Centrale“ getagt. Dabei wurde besprochen, wie mit den sinkenden Fahrgastzahlen umgegangen werden soll, die dem Verein Sorgen bereiten. Aber es gab auch eine gute Nachricht.

(sng) Ein gute Nachricht hatte Wolfgang Craen, der in Personalunion sowohl Geschäftsführer als auch Vorsitzender des Bürgerbusvereins ist, bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Centrale“. In wenigen Tagen bekommt der Bürgerbusverein ein neues Fahrzeug. Dabei handelt es sich um einen VW „Crafter“, der als Niederflurwagen umgerüstet und mit breiten elektrischen Türen ausgestattet ist. „Im Mittelteil hat der Bus Platz für einen Rollstuhl und bietet die Möglichkeit zur Fixierung von Rollatoren“, erläuterte Craen.

Das neue Gefährt schlägt mit rund 93.000 Euro zu Buche, was sich der Bürgerbusverein nur dank einer Bezuschussung in Höhe von 70.000 Euro leisten könne. Craen machte einen Vergleich auf: „Unser in 2013 zuletzt angeschaffter Bus kostete knapp 40.000 Euro.“ Solche Preissteigerungen seien belastend, ebenso die Kosten für Sprit: „Wir setzen im Moment jeden Monat etwas drauf“, stellte Craen nüchtern fest. Es gelte treibstoffsparend zu fahren und um Fahrgäste zu werben. Denn die Entwicklung der Anzahl letzterer sei wenig erfreulich: „Generell sinken die Fahrgastzahlen, der gesamte öffentliche Personennahverkehr befindet sich im Umbruch – zusätzlich hat uns Corona deutlich geschadet.“ Demnach hatte der Bürgerbusverein in 2018 noch 7221 Fahrgäste, im Folgejahr 6195 und im ersten „Corona-Jahr“ 2020 nur noch 2654. „Bis Oktober waren es in diesem Jahr immerhin 2684. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Jahresende die 3000er-Marke erreichen“, sagte der Bürgerbusvereins-Vorsitzende.

Eine Erhöhung der Fahrscheinpreise (die des Bürgerbusses entsprechen denen der Standard-Buslinien) sei aber nicht zu erwarten.