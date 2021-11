Vorfall in Menden : Maskenverweigerer schlägt Taxifahrer ins Gesicht

Menden Immer öfter reagieren Maskenverweigerer aggressiv und gewalttätig. Ein Taxifahrer aus Menden bekam mehrere Schläge mit der Faust ins Gesicht, weil er seinen Kunden aufforderte, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Ein Mann soll einem Taxifahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, weil er einen Mund-Nasen-Schutz aufziehen sollte. Am frühen Montagmorgen sei der Fahrgast mit einer Gruppe weiterer Personen in den Wagen eines 48 Jahre alten Taxifahrers in Menden eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.