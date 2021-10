RE8, RB27 und RB39 in Grevenbroich betroffen : Fahrgäste müssen sich auf Zugausfälle einstellen

Grevenbroich In der letzten Oktober-Woche sind der Regionalexpress 8 und die Regionalbahn 27 über Rommerskirchen nach Köln betroffen. Am 31. Oktober gibt es Beeinträchtigungen auf der Linie der Regionalbahn 39. Die Details.

Bei ihrer Reiseplanung sollten Bahnfahrer auch beachten, dass es unabhängig von diesen Bauarbeiten am Sonntag, 31. Oktober, zu Beeinträchtigungen auf er Linie RB 39 kommt: Der Grund sind Wartungsarbeiten im Stellwerk Köln, die von der DB Netz durchgeführt werden. Für die Linie, die zwischen Neuss beziehungsweise Düsseldorf und Bedburg (Erft) und in die andere Richtung verkehrt, bedeutet das: Fahrgäste müssen zu bestimmten Zeiten auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. „Einige Züge der Linie RB 39 fallen zwischen Gustorf und Bedburg (Erft) an diesem Tag aus“, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens Vias, das die Strecke bedient.