Von Parmesan-Snack bis Chicken-Donut : So stark variieren die Angebote der Fast-Food-Ketten weltweit

Düsseldorf Auf fremden Terrain kann sich eine globale Fast-Food-Kette durchaus wie Heimat anfühlen. Doch das vermeintlich Vertraute versprüht auf den zweiten Blick sehr wohl ein Stück Lokalkolorit. Die größten Menü-Unterschiede zwischen internationalen Big Playern wie Starbucks, Burger King und Co.

Wer stundenlang in einem Flugzeug Platz nimmt, wird beim Ausstieg nicht nur in einer anderen Zeitzone landen und fremdklingenden Silben lauschen, sondern bald auch auf einen neuen Landesgaumen treffen. Und obwohl die Globalisierung uns Wiedererkennungswerte wie McDonalds oder Starbucks beschert hat, wird der vertraute Chickenburger in Indien mit doppelter Schärfe auftreten, während in Thailand Patongkos selbstverständlich zum Frühstückssortiment der Burgerketten gehören.