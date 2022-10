View this post on Instagram

1. Regionale Köstlichkeiten

Das Angebot bei McDonalds weltweit variiert stark. So gibt es in Italien zum Beispiel einen Parmesan-Snack, der mit den Chicken-Beilagen zusammen aufgelistet wird. In Thailand dagegen können sich Besucher zum Frühstück Patongkos bestellen oder zum Lunch ein Curry und in Taiwan eine Maissuppe. In Puerto Rico gibt es bei McDonalds Burritos zum Frühstück und in Kanada die Landesspezialität Poutine.

Doch nicht immer läuft alles dermaßen klischeemäßig ab, zum Beispiel wird sowohl in den Vereinigten Emiraten als auch in Saudi-Arabien ein Kartoffelpuffer angeboten, den man ja eher hierzulande erwarten würde. In Frankreich gibt es dafür einen italienischen Pasta-Salat, der im italienischen Sortiment nicht vorhanden ist. Möglicherweise werden hier also auch Vorlieben berücksichtigt.