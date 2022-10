Atommüll aus dem Zweiten Weltkrieg : Grundschule im US-Staat Missouri radioaktiv kontaminiert

Florissant Proben aus der Bücherei, der Küche, Klassenräumen und den Außenbereichen der Schule wiesen erhebliche Strahlungswerte auf. Die Schule liegt im Überschwemmungsgebiet eines Sees, der während des Zweiten Weltkriegs mit Atommüll verseucht wurde.

An einer Grundschule im US-Staat Missouri ist eine erhebliche radioaktive Kontamination festgestellt worden. Im Umfeld des Gebäudes in Florissant im Ballungsraum St. Louis wurden einem Bericht von Beratern einer Firma zufolge, die zu Umweltbelastungen ermittelt, im Zweiten Weltkrieg Atomwaffen hergestellt. Der Bericht der Firma Boston Chemical bestätigt Befürchtungen, die hinsichtlich der Jana Elementary School in einer Studie des United States Army Corps of Engineers aufgeworfen worden waren.