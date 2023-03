Leiche gefunden Schüler schießt an Highschool in Denver Personal an

Angesichts des Vorwurfs laxer Sicherheitsmaßnahmen kündigten die Verantwortlichen an, wieder bewaffnete Beamte in den öffentlichen Highschools der Stadt einzusetzen. Zum Zeitpunkt der Schüsse an der East High School habe es keine sogenannten School Resource Officers - also vereidigte Strafverfolgungsbeamte für die Verbrechensprävention an Schulen - dort gegeben.