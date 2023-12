Austausch mit „Erasmus+“ LvD-Schüler sind zurück aus Alicante

Per Lautsprecher wurde in der Schule dann kurzerhand „Radio Kempen“ aus der Taufe gehoben: Unterstützt von ihren Lehrern Lola Viering am Mikro und Ludger Damm am tragbaren Piano schickten Jannes Fitze und Nick Wolters mit ihren Saxofonen „Hit the road Jack" in die Klassenräume und warben für ihr Konzert. Und das wurde ein großer Erfolg: „Die meisten aus der Band sprechen kein Spanisch, von euch kann kaum einer Deutsch", so Pablo Sierra, Musiklehrer und Allround-Organisator, zum Publikum, „doch wir haben eine gemeinsame Sprache, die universale Sprache der Musik." Der Funke der inzwischen deutsch-spanischen Band sprang schnell über, kompaktes Zusammenspiel und muntere Soloausflüge wurden mit rhythmischem Klatschen angeheizt, und die Zuhörer waren begeistert.